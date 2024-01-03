Исследователи из австрийского университета Инсбрука доказали, что активные прогулки не просто полезны для здоровья, они могут помочь избавится от никотиновой зависимости. Причем наилучший способ – это быстрая ходьба.

Специалисты пригласили для участия в своем исследовании 16 добровольцев, выкуривающих ежедневно по 10 сигарет. Их разделили на три группы. Первой группе предложили заниматься быстрой ходьбой на свежем воздухе, вторая проводила занятия в спортзале, а третья группа не имела никаких дополнительных физических упражнений.

По результатам исследования, добровольцы из первой и второй группы отметили, что во время занятий и после них не испытывают сильной тяги к курению. А участники контрольной группы, не выполняющие физических упражнений, такого эффекта не отметили.

Стоит отметить, что группа людей, занимающаяся ходьбой на свежем воздухе не испытывала после занятий тяги к курению целых 26 минут. А добровольцы из второй группы, занимавшиеся в спортзале, захотели курить в среднем через 17 минут после занятий.

В результате данного исследования специалисты сделали вывод, что физические тренировки на свежем воздухе способны снизить тягу к курению. Ученые уверены, что регулярные занятия быстрой ходьбой могут и вовсе помочь избавиться от никотиновой зависимости.