Имя популярной американской певицы оказалось в блэк-листе отеля Four Seasons в Лос-Анджелесе. Бритни Спирс стала персоной нон-грата из-за жалоб постояльцев на ее неадекватное поведение, пишет The Sun.

Одной из возмутительных выходок Спирс стало появление у бассейна в костюме Евы. Подобной раскованностью певица заставляла других гостей краснеть. Они сообщили о других странностях в поведении Бритни. О каких именно, издание уточнять не стало.

Известно, что отель Four Seasons находится рядом с особняком звезды, но Спирс предпочитала много времени проводить на территории гостиницы, а также посещать спа-центр на территории отеля. Отель не первый раз запрещает Бритни приходить на свою территорию. В прошлом году имя певицы уже вносили в черный список, но певица смогла уговорить владельцев отменить запрет.