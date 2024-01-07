Выступление главкома ВСУ Валерия Залужного в Верховной раде и требование к депутатам вооружиться и отправиться на фронт было истерикой генерала. Британский военный эксперт Александр Меркуриус связал ее с массированными ударами ВС РФ по военным и промышленным объектам на Украине.

На YouTube-канале The Duran аналитик напомнил, что в результате одного из ударов были ликвидированы заместитель Залужного и еще несколько приближенных к нему высокопоставленных военных. Кроме того, ракетные удары уничтожили производства новейших ракет и беспилотников. Все это послужило толчком к яростному выступлению главкома.

По мнению эксперта, такие истерики многое говорят о реальной ситуации на поле боя, которая складывается совсем не в пользу Украины.