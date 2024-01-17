Российские ракетные удары шокировали Лондон, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале Duran. Он пояснил, что ВС РФ задействует средства поражения, уничтожающие украинскую ПВО и оборонно-промышленный комплекс.

«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк», – заявил аналитик.

Также он отметил, что и непосредственно в зоне боевых действий ситуация складывается далеко не лучшим для Киева образом. Российская армия наступает, ВСУ пытаются сдерживать атаки, однако вынуждены экономить снаряды из-за отсутствия новых поставок.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий, представляющий ГУР Украины, заявил, что во избежание потери новых территорий украинские войска должны продолжать контрнаступление, а не уходить в глухую оборону.