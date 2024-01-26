ВСУ в Донбассе используют давно известную террористическую тактику. Они наносят удар по гражданскому объекту, дожидаются, когда на место ЧП выезжают экстренные службы и журналисты, и потом атакуют повторно. Их целями все чаще становятся бригады «Скорой помощи», рассказал телеканал НТВ.

Так, беспилотник ВСУ ударил прямо по реанимобилю, в результате чего погибли пациент и фельдшер.

«Такое чувство, будто бог закрыл, я же видела машину, не могла понять, она как консервная банка вскрытая, я кричу: Оля, Оля! И я понимаю, что все», – рассказала младшая медсестра «Скорой» в Горловке Алла Свидзинская.

Она добавила, что военные считают чудом ее спасение 12 января. Этот день Алла намерена отмечать, как второй день рождения.

Главврач горловской больницы №2 Нелли Якуненко отметила, что деваться медикам некуда, они обязаны оказывать помощь. Поэтому и едут на места терактов ВСУ, рискуя собственной жизнью. Едут, надевая бронежилеты и шлемы.