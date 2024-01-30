В конце этого года у россиян появится возможность оценить новые приключения хорошо известного персонажа. Братья Андреасян анонсировали выход нового фильма «Домовенок Кузя», который начнут показывать с 19 декабря 2024 года.

В первом тизере фильма показано появление персонажа любимого советского мультфильма в современной квартире. Он знакомится с хозяйкой – девочкой Наташей. Домовенок признается, что сбежал от Бабы-Яги, и теперь ему нужно отыскать сундучок, способный исполнять любые желания. О том, с какими трудностями придется столкнуться Кузе и Наташе, и расскажет новый фильм.

В качестве режиссера в проект был приглашен Виктор Лакисов. Главные роли в картине исполнили София Петрова, Алика Смехова, Марк Богатырев, Олег Комаров, Алексей Гаврилов и Женя Малахова. Премьера запланирована на 19 декабря этого года.

Продюсер С. Андреасян заверил, что при создании нового фильма «максимально бережно» подходили к знакомой истории и любимому персонажу. Важно было, чтобы новые приключения домовенка понравились детям и взрослым. Продюсерская компания Андреасян планирует выпустить несколько частей новых историй о Кузе.