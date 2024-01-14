Российские десантники использовали дроны-камикадзе «Ланцет» для уничтожения двух украинских танков на правом берегу Днепра. РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ уточняет, что боевые машины обнаружил разведывательный беспилотник Zala.

Дрон передал координаты танков разведчикам, которые скорректировали атаку барражирующих боеприпасов «Ланцет» на бронированные цели. Кроме того, расчет разведывательного БПЛА зафиксировал успешное поражение обеих боевых машин противника.

В Минобороны добавили, что беспилотники Zala отвечают всем современным требованиям. Они оснащены тепловизором и мощной видеокамерой, обеспечивающей качество изображения. Десантники группировки ВС РФ «Днепр» круглосуточно задействуют эти БПЛА для разведывательных целей и выявления скрытых позиций ВСУ.