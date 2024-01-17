Актер Борис Галкин прокомментировал заявление Никиты Михалкова, что фильмы Рязанова нельзя отнести к настоящему кино. По его словам, режиссер сильно заблуждается.

«Рязанов, по мне, – это целый мир, особый, ни на кого не похожий, с его представлениями о добре, о силе, о человеке, о судьбе человека», — заявил Галкин в интервью «Аргументам и фактам».

Актер также отметил, что Рязанов писал стихи, которые характеризуют его как глубокого и чувствительного человека. Это лишь подтверждает, что фильмы режиссера ни в коем случае нельзя называть бездарными. Это настоящее кино, поэтому Михалков не прав.

Напомним, свое заявление, ставшее причиной бурного обсуждения, Михалков сделал в интервью журналистке Надежде Стрелец.