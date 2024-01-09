Профессиональный российский боксер Артур Бетербиев, обладающий чемпионскими поясами по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным рассказал о желании испытать свои силы в смешанных единоборствах.

«Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все говорят, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике – другой вопрос», – заявил боксер.

Также Бетербиев прокомментировал новость о допуске спортсменов из Российской Федерации к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.