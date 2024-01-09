Профессиональный российский боксер Артур Бетербиев, обладающий чемпионскими поясами по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным рассказал о желании испытать свои силы в смешанных единоборствах.
«Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все говорят, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике – другой вопрос», – заявил боксер.
Также Бетербиев прокомментировал новость о допуске спортсменов из Российской Федерации к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«То, что не убивает, делает сильнее. Это хорошо, что ребятам дают выступать. Тот, кто не был любителем, не понимает. Там всё зациклено на Олимпиаде. Каждый мечтает стать олимпийским чемпионом. Это очень хорошо, что допустили спортсменов, даже под нейтральным флагом. Они представляют Россию. Все же знают, что это Россия. В любой точке мира знают», – выразил свою точку зрения Бетербиев.