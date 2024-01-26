Военнослужащие ВСУ под Артемовском постоянно находятся под плотным огнем. Кроме того, их не снабжают оружием и не кормят, что часто оказывается главной причиной сдачи боевиков в плен, рассказал старший снайпер группировки войск ЮВО с позывным «Чех».

«Они передвигаются ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться. Все непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает», — цитирует военнослужащего ТАСС.

Российские военные при этом тщательно соблюдают все меры безопасности, действуют грамотно и четко, перемещаясь с позиции на позицию. Поэтому ВСУ не в состоянии что-либо противопоставить огню снайперов ВС РФ.