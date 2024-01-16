Европейские союзники опасаются даже упоминать о возможном возвращении Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Но в то же время они «деликатно» и незаметно готовятся к смене хозяина Белого дома, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Многие союзники Штатов обеспокоены риторикой Трампа “США превыше всего” и угрозами покинуть НАТО, не говоря уже о его протекционистской торговой политике», — сообщает американское информационное агентство.

Из-за этого представители стран Европы в ходе последнего саммита ЕС старались вообще не упоминать о том, что Трамп может одержать победу на выборах и снова стать президентом США.

Ранее, напомним, экс-глава государства одержал уверенную победу на предварительных выборах от Республиканской партии.