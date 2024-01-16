Соединенные Штаты на форуме в Давосе потребуют от Украины смены стратегии. Киеву пора переходить к оборонительным действиям, отказавшись от любых наступательных операций, пишет агентство Bloomberg.

Обозреватель Андреас Клут, перевод статьи которого представлен РИА Новости, сообщил, что представитель Белого дома Джейк Салливан передаст это требование президенту Украины Владимиру Зеленскому на полях ВЭФ, который проходит сейчас в швейцарском Давосе.

При этом Клут считает, что Зеленский должен соглашаться на подобную смену стратегии лишь в том случае, если Запад предоставить вооружение для оборонительных действий. В настоящий момент украинский лидер все еще остается сосредоточен на «формуле мира», которую намерен продвигать в ходе форума.