Контрнаступление ВСУ с треском провалилось, поэтому НАТО готовится к затягиванию конфликта на Украине.

«Лидеры НАТО готовятся к длительному конфликту, поскольку контрнаступление Киева не достигло своих целей, а войска окопались вдоль 1500-километровой линии фронта», пишет американское агентство Bloomberg.

Также журналисты цитируют заявление командующего ВС Эстонии Мартина Херема, сообщившего, что Запад ошибся в расчетах относительно возможностей российского ВПК, передает “Московский комсомолец”.

Как выяснилось уже в ходе СВО, Россия имеет все возможности для изготовления нескольких миллионов боеприпасов для артиллерийских систем ежегодно. По этому показателю она превосходит всю Европу, вместе взятую, отметил Херем.