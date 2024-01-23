Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) решила списать на собственную глупость огромную задолженность, которая образовалась в результате неуплаты налогов.

В соцсетях Лерчик сообщила, что они с мужем «были глупыми и слушали не тех людей». Однако теперь они признали все ошибки, раскаялись в содеянном и клятвенно заверили, что в дальнейшем ничего подобного не повторится. Блогерша обратилась к фолловерам, советуя им проявлять аккуратность и внимание, когда речь идет о своевременной выплате налогов.

Прошлой весной на Валерию Чекалину и ее супруга открыли уголовное дело, обвинив их в уклонении от налогов и отмывании денег. Только через суд удалось заставить блогершу возместить недоимки в казну в размере 504 млн рублей.