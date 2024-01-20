Блогер Антон Суворкин не нашел лучшей темы, кроме как передать домыслы о том, что фигурист Петр Чернышев, предположительно, завел отношения на стороне.

Еще вчера Чернышева носили на руках, превращая почти в героя, который остается рядом с тяжелобольной супругой, помогает Насте Заворотнюк пройти через тяжелое испытание. Сегодня он стал героем «желтых» новостей, при этом слухи порочат репутацию идеального мужа.

По словам Суворкина, идеальный брак «затрещал по швам». Слухи появились из-за того, что фигурист якобы в новогоднюю ночь не был с семьей. И по домыслам Суворкина, фигурист встречал Новый год в обществе женщины. Из-за этого, считает блогер, старшие дети Насти, дочь Анна и сын Майкл, ополчились на Чернышева. Никаких документальных подтверждения грязной сплетни Суворкин не предоставил.

Тяжелобольная актриса не комментирует ничего из того, что о ней или семье пишет «желтая» пресса. Этот раз не стал исключением. Пока от комментариев воздержалась и дочь Насти Анна. Она регулярно появляется в соцсетях и дает короткие комментарии о состоянии матери.