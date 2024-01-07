Каждую неделю над учебными полигонами и казармами немецкой армии летают некие загадочные дроны. В бундесвере не понимают, откуда они берутся, кому принадлежат и куда улетают, пишет издание Bild.

Для борьбы с дронами даже создали специальное подразделение, однако оно не в состоянии перехватить беспилотники или хотя бы идентифицировать их. Между тем БПЛА внимательно наблюдают за тренировками украинских солдат на полигонах бундесвера.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отмечают, что высокопоставленные военные уверены – беспилотники запускаются Россией и применяются для сбора информации об украинских тренировках. Но подтвердить эти предположения никто не в состоянии, так как сбить хотя бы один дрон немецким подразделениям не удается.