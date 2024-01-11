Киев продолжает упрямо твердить, что Крым будет «изолирован», хотя ни он сам, ни Запад, ни даже самые отпетые националисты Украины не верят в эти нарративы. Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик пояснил, почему президент Зеленский продолжает повторять эту мантру.

Главная цель украинского лидера – это совсем не Крым. Зеленский хочет одного – усидеть в президентском кресле еще несколько лет. Во имя этой цели он готов продолжать террористические удары по Крымскому полуострову и мобилизацию, которая по факту давно превратилась в утилизацию украинцев.

Будут продолжаться также атаки на мирные города России, бесполезные попытки «контрнаступов» с продвижением на полметра за год, диверсии и прочее. Все это делается Зеленским для привлечения внимания Запада и получения возможности выпросить дополнительные пакеты военной помощи.

На деле же ни одна из транслируемых президентом Украины стратегий не принесет и не может принести результатов. За два года Киев не сумел нанести серьезный ущерб портам в Крыму. А на более массированные атаки у ВСУ уже нет ресурсов, так как они постепенно заканчиваются и у Запада.