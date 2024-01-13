Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы «дорого заплатят», если не примут все необходимые законопроекты для возобновления помощи Украине. После этого он отправился на отдых, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Байден слишком много работает и из-за этого появился на публике в последнее время всего несколько раз. Глава государства принимает участие в закрытых встречах, проводить совместные ужины. Также он на днях побывал на похоронах и планирует в скором времени отправиться в командировку.

Напомним, в декабре рейтинг одобрения Байдена упал до 38 процентов, а количество американцев, которые не довольны президентом, увеличилось до 58%.