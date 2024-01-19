Супруги Минекаевы оказались в центре внимания после того, как Рузиль сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Его жена Азиза, тоже молодая актриса, пока в большей степени занимается воспитанием их маленького сына, но она охотно поддержала мужа на интервью для Hello.

Азиза призналась, что познакомились они еще в студенчестве, задолго до переезда в Москву. «Это было как во сне, как в кино – когда время останавливается и вы остаетесь один на один», рассказала девушка об эмоциях, когда впервые увидела Рузиля на школьной линейке. Тогда она решила «забрать себе» такого красавчика.

Рузиль не стал скрывать, что за долгие отношения они много раз ссорились и разбегались, но всегда воссоединялись. Он не планировал перебираться в Москву, но Азиза убедила поехать, поступить в вуз и «покорить столицу».

Рузиль и Азиза давно знали, что когда-нибудь поженятся, но не торопились. Дать клятву перед Аллахом, призналась Азиза, заставила беременность. Свадьба была тихой и скромной, прошла в деревне у родителей.