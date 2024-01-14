Биньямин Нетаньяху все больше разочаровывает американского лидера Джо Байдена нежеланием прислушиваться к рекомендациям Вашингтона. Издание Axios пишет, что администрация США недовольна своеволием израильского премьер-министра, а также его недальновидностью.

Так, Нетаньяху категорически отказывается заглядывать вперед и думать о том, что будет после антитеррористической операции. Он не хочет всерьез обсуждать судьбу Палестинской национальной администрации, которая никуда не денется из Газы.

«У президента Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе», – сообщают американские журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

США раздражает также нежелание премьер-министра Израиля доставлять в Газу гуманитарную помощь и удерживать налоги, которые должны идти на содержание палестинской администрации.

Уже сейчас американские власти недовольны масштабами военных действий, которые приводят к гибели большого количества мирных жителей сектора Газа. Также они заявляют, что если Израиль будет продолжать их в том же духе, то у США не хвати ресурсов для военной поддержки Тель-Авива.