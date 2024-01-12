Израиль ведет сейчас подготовку к отражению атак йеменских хуситов, которые могут стать ответом на удар по стране Великобританией и Соединенными Штатами. Об этом сообщило издание Axios.

Журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника в Израиле, который сообщил о предупреждении от Вашингтона об ударе по хуситам в ночь на 12 января.

Тель-Авив знал об атаке на Йемен заранее. США предупредили о ней израильские власти и призвали подготовиться к возможному ответу со стороны движения «Ансар Алла».

Напомним, хуситы уже заявили о мобилизации своих вооруженных сил для ответа, а также обратились к Саудовской Аравии для обеспечения контактов с Соединенными Штатами, если в них возникнет необходимость.