Украина превратится в кровавый Ирак или Афганистан со столицей во Львове. Такое мнение высказал обозреватель Стивен Брайан в статье для Asia Times.

Он назвал предположительные действия Киева в ближайшее время. Первым в списке идет перенос столицы во Львов, так как Киев все чаще попадает под удары ВС РФ.

После этого может последовать отстранение от должности главкома ВСУ Валерия Залужного, на которого взвалят ответственность и за провал ВСУ, и за колоссальные потери. Не исключено, что его даже отправят за решетку. Впрочем, более оптимистические прогнозы прочат Залужному место в СНБО Украины.

На место Залужного придет действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Брайан также прокомментировал крупнейшие за три десятилетия учения НАТО у границ России под названием Steadfast Defender. Эксперт отмечает, что Альянс хочет показать готовность «биться до последнего», но на деле в очередной раз продемонстрируют слабость, вызванную чрезмерным расслаблением после завершения холодной войны.

Киев после окончательного осознания проигрыша вполне может заняться организацией терактов. Которые коснуться даже атомных станций.