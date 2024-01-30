Кристина Асмус наповал сразила своих поклонников, появившись на публике в совершенно новом имидже. Она перекрасилась в брюнетку, что стало настоящей неожиданностью для многих.

Сама актриса сообщила, что новый имидж потребовался для фильма режиссера Хотитенко, в котором она сейчас снимается. Кроме того, летом она намерена принять участие в семейном кинопроекте, в котором помимо изменения цвета волос придется делать «безумный пластический грим». На него уже сейчас закладывают по 4-6 часов каждый съемочный день.

«В следующих своих проектах я снимаюсь в париках и могу позволить себе ходить с любым цветом волос в жизни. Но мне так понравилось, что я пока хожу брюнеткой», – заявила актриса.

Ранее стало известно, что Асмус снимается у Ильи Хотиненко в фильме «Кинопленка №8». Это триллер, рассказывающий о событиях 90-х годов прошлого столетия.