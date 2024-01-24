Президент Украины Владимир Зеленский активно ищет повод уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказало издание Asia Times, публикация которого представлена «Московским комсомольцем».

Конфликт между Зеленским и Залужным начался достаточно давно и высказывания главкома по поводу «тупика» после провального контрнаступления лишь обострили ситуацию. Поэтому президент Украины может ухватиться за любой подходящий повод, чтобы избавиться от генерала, а также от политического конкурента на выборах нового главы государства.

Одним из таких поводов может стать потеря Авдевки, которую продолжают штурмовать российские ВС, считают авторы публикации.

Напомним, ранее бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) назвал тех, кто сбил самолет Ил-76 над Белгородской областью «идиотами». Он также отметил, что киевский режим продолжает убивать своих же солдат.