Известный актер Артур Смольянинов (внесен в список иностранных агентов, экстремистов и террористов в России), уехавший из России после начала спецоперации на Украине, активно выражает свою антироссийскую позицию. Недавно он заявил, что даже готов получить украинское гражданство. Такое заявление он сделал во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Отрывок их беседы доступен в социальной сети ВК.

Во время звонка Смольянинову пранкеры сообщили ему, что украинское руководство якобы готово предоставить актеру гражданство, а также членам его семьи. На такое предложение артист ответил положительно.

«Лично для меня это вообще идеальное предложение», – заявил Смольянинов.

Кроме того, артист согласился приехать на Украину с неофициальным визитом, чтобы он смог обсудить с офисом президента Украины все детали получения украинского гражданства.

Напомним, в одном из своих интервью Артур Смольянинов заявил о готовности пойти воевать на стороне Украины против ВС РФ. В октябре 2022 года на актера был составлен протокол за дискредитацию российской армии.