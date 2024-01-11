Артиллеристы ВС РФ под Клещеевкой уничтожили три вражеских опорника, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что на объектах был ликвидирован личный состав ВСУ, а также два бронеавтомобиля противника.

«К северу и югу от Клещеевки наша артиллерия за полтора дня уничтожила три украинских опорных пункта», — цитирует Гагина агентство ТАСС.

Ранее Минобороны РФ рассказало о штурме десантников на БМД-4М украинских позиций под Вербовым. Находясь под ураганным огнем, нашим бойцам из Новороссийского гвардейского горного соединения все же удалось успешно завершить штурм и вытеснить врага.