Подразделения российской группировки войск «Запад» задействовали звукометрические комплекс «Пенициллин» для вскрытия артиллерийских позиций ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Комплекс артиллерийской разведки российские военные задействовали на одном из наиболее активных участков Купянского направления.

«С его помощью артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий», – говорится в сообщении военного ведомства.

После этого позиция противника была уничтожена.

Комплекс «Пенициллин» представляет собой связку из мачтового и выносного оборудования. На звук выстрела со стороны вражеских позиций реагируют высокочувствительные датчики, которые улавливают его с дистанции до 50 километров в любых погодных условиях. Затем осуществляются необходимые расчеты, обеспечивающие обнаружение противника.