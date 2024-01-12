Процветавшие более 2000 лет тому назад древние города были обнаружены археологами в джунглях современной Амазонии. Долину затерянных городов удалось обнаружить при помощи лазерной сенсорной технологии, с помощью которой была выявлена сеть земляных насыпей и засыпанных дорог в тропических лесах современного Эквадора. Об этом в своем материале рассказывает агентство Associated Press.

По мнению археологов, останки древних городов существовали около 2000 лет тому назад в джунглях Амазонии, население которых составляло порядка 10 000 человек. Земляные насыпи были открыты археологами около двадцати лет тому назад, однако тогдашние технологии не позволяли связать их в единое целое.

«Это была затерянная долина городов. Это невероятно», – заявил руководитель исследованиями в Национальном центре научных исследований Франции, археолог Стефан Ростен.

Данное открытие стало возможным благодаря применению при картографировании местности лазерной сенсорной технологии. Археологи смогли установить, что расцвет долины древних городов в Амазонии приходился на период между 500 годом до н. э. и 300-600 годами н. э. В этот период в Европе уже существовала Римская Империя.