Бывшая солистка «ВИАГры» Анна Седокова разместила в микроблоге соцсетей отрывок из новой фотосъемки. Певица облачилась в откровенный наряд, который вызвал у хейтеров зависть с примесью злобного осуждения.

В микроблоге артистка сообщила, что возвращается к рабочим будням. В видео Седокова предстала в откровенном и очень соблазнительном наряде. Она позировала в кожаном топе, стрингах и высоких ботфортах на элегантной шпильке. Для какого проекта велась съемка, певица не уточнила, но видео полуобнаженной Седоковой традиционно вызвало бурные дискуссии.

Многие поклонники подчеркнули, что красотка-Анна выглядит божественно. Однако нашлись среди фанатов те, кто осудил подобную видеосъемку. Хейтеры посчитали, что кожаное нижнее белье в сочетании с ярким макияжем и массивными украшениями выглядят слишком вульгарно. Артистке напомнили, что приличные женщины, у которых есть личная жизнь, на публике не оголяются. В некоторых комментариях прозвучали фразы, что Анна пытается не упустить последний шанс выскочить замуж.