Исполнительница одной из главных женских ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) 14-летняя Анна Пересильд рассказала, кто из актеров оказался ее любимчиком.

Жоры Крыжовников снял в нашумевшем сериале Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Ярослава Могильникова. По сценарию, у юной Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд, любовь с Маратом (Рузилем Минекаевым). Именно с ним школьница впервые поцеловалась не только на экране, но и в жизни. Однако из всех парней она выделяет другого актера.

Крашем (любимым – сленг.) Пересильд назвала Льва Зулькарнаева (Зима). Актриса рассказала, что он «очень крутой», обладает удивительным чувством юмора. Анна в восторге от 23-летнего актера, который учится в ГИТИСе у того же мастера, что и ее мать, Юлия Пересильд. Она сочла очень крутым встречу актеров «через поколение». Анна также выразила признательность всем актерам и съемочной команде. Все относились к ней с теплотой, поддерживали, подбадривали. «Это очень крутой опыт», заявила начинающая актриса.