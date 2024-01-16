Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала, что знаменитую сцену ее первого поцелуя удалось снять только с пятого дубля.

В интервью с Лаурой Джугелией 14-летняя актриса отметила, что не переживала из-за того, что ей придется сниматься в такой сцене. Но все же сам поцелуй оказался очень волнительным.

«Когда спрашивали, не переживаю ли я, я отвечала: “Нет, все в порядке, не переживаю!”. Это был мой первый поцелуй, и, собственно, это круто, что он запечатлен в кино», —сообщила Анна.

Она также поблагодарила всю съемочную группу, которая оказывала поддержку юной актрисе. Особенно в очень сложной для нее сцене с изнасилованием в пятой серии фильма.

Ранее мама Анны Юлия Пересильд рассказала, что отправила дочь на консультацию психолога после выхода “Слова пацана”.