Юная актриса Анна Пересильд, прославившаяся своей ролью в нашумевшем российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала, что попала в этот проект случайно. Об этом она поведала во время своего интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

14-летняя актриса отметила, что отправилась вместе со своей матерью, актрисой Юлией Пересильд, на фестиваль «Короче» в Калининград. Там они встретили режиссера Жору Крыжовникова. Именно он и рассказал о своем новом проекте. Анна очень заинтересовалась этим сериалом, поэтому попросила Жору рассмотреть ее кандидатуру на одну из ролей.

После кастинга ей сообщили, что она подходит для роли Айгуль. Это невероятно обрадовало юную актрису, ведь обычно ответа после кастинга следует ждать около двух недель и более.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках, существовавших в конце 80-х годов в СССР. В основу сюжета был взят так называемый «казанский феномен».