Молодая актриса Анна Пересильд, прославившаяся своей ролью Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», перепела песни из проекта. Ее варианты композиций вызвали неоднозначные отзывы у комментаторов.

По словам Анны, ее любимая песня из сериала – композиция «Пыяла» группы АИГЕЛ. Свое исполнение она записала на видео и опубликовала его в соцсетях.

«Мне так нравится эта песня», – подчеркнула юная актриса.

Ранее Анна рассказала, что ей с трудом удалось договориться с отцом, режиссером Алексеем Учителем, сыграть роль Айгуль в «Слове пацана». Изначально отец был против, так как считал, что подобные образы воплощать на экране его дочери слишком рано. Однако юная актриса доказала обратной, отлично сыграв свою героиню.

Актриса Юлия Пересильд, являющаяся матерью Анны, рассказал, что дала свое согласие на участие дочери в этом проекте, так как режиссером являлся Жора Крыжовников, с которым она вместе училась. Кроме того, она высоко оценила игру дочери, заявив, что Анна сыграла, как настоящая взрослая актриса с опытом.