Популярная певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) вместе со своим мужем решили уехать из России после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала певица. Данное мероприятие было признано пропагандой ЛГБТ (запрещенное в России движение).

После скандала из-за «голого» дресс-кода многие знаменитости, присутствовавшие на данной вечеринке, лишились своих контрактов со многими известными компаниями. К примеру, Киркоров и Лолита были вырезаны из музыкальных новогодних передач, транслируемых на федеральных каналах.

Из-за скандала «пострадала» и Анна Asti. Певицу захейтили недовольные пользователи в Сети, многие ее контракты были расторгнуты, а выступления отменены. Поэтому артистка решила покинуть Россию на некоторое время, чтобы «переждать зиму», пока все не утихнет. На данный момент артистка вернется к частным выступлениям.

Причем стоимость концертов Анны Asti значительно упала – с 10 млн. до 7 млн. рублей. Полегчал и райдер – на обслуживание певицы и ее команды теперь запрашивают 100 тысяч рублей, а на свет и музыку – 500 тысяч рублей.