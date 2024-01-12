После развода с актером Гурамом Баблишвили 46-летняя телеведущая Анфиса Чехова не афиширует свою личную жизнь. Однако ведущим Rutube-шоу «Злые языки» все-таки удалось расспросить телезвезду о ее новом избраннике.

Чехова рассказала, что состоит в отношениях с новым избранником уже около 2 месяцев. Она призналась, что влюблена в 55-летнего мужчину. При этом ее новый возлюбленный не из шоу-бизнеса и Чехова еще не познакомила его со своим сыном.

Телезвезда призналась, что не умеет дружить со своими бывшими возлюбленными, но со своим бывшим мужем Гурамом состоит в нормальных отношениях из-за своего сына. При этом Чехова призналась, что знала об изменах своего бывшего мужа задолго до его публичного признания.