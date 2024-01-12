После развода с актером Гурамом Баблишвили 46-летняя телеведущая Анфиса Чехова не афиширует свою личную жизнь. Однако ведущим Rutube-шоу «Злые языки» все-таки удалось расспросить телезвезду о ее новом избраннике.
Чехова рассказала, что состоит в отношениях с новым избранником уже около 2 месяцев. Она призналась, что влюблена в 55-летнего мужчину. При этом ее новый возлюбленный не из шоу-бизнеса и Чехова еще не познакомила его со своим сыном.
Телезвезда призналась, что не умеет дружить со своими бывшими возлюбленными, но со своим бывшим мужем Гурамом состоит в нормальных отношениях из-за своего сына. При этом Чехова призналась, что знала об изменах своего бывшего мужа задолго до его публичного признания.
«Я так считаю: если мужчина тебя удовлетворяет по всем параметрам – он тебя любит, восхищается тобой, он регулярно занимается с тобой сексом, он проводит с тобой максимально время, не пропадает, он классный отец, и вдруг всплывает, что он встречался с какими-то девочками на разочек пока меня не было. И почему в этот момент я должна его возненавидеть, если меня всё в нашей жизни устраивало?», – объяснила свое отношение к изменам Чехова.