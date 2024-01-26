Телеведущая Анфиса Чехова стала героиней нового выпуска программы «Жизнь и Судьба», которую на «России-1» ведет Борис Корчевников.

Чехова выложила в соцсетях ролик, в котором она выходит на съемочную площадку шоу «Жизнь и Судьба». Она призналась, что беседа получилась «жаркой», но о чем именно спрашивал ее Корчевников, телеведущая говорить не стала. Она лишь добавила, что во время разговора «местами летели искры».

Ранее Чехова одна из немногих публично поддержала Настю Ивлееву после устроенной блогершей «голой» вечеринки. В тг-канале Чехова напомнила, что все публичные личности – канатоходцы, которые могут оступиться. Она призналась, что проходила через «забрасывание камнями» много раз, а народ осудил блогершу потому, что «не вырос вместе с ней».