Известная российская телеведущая Анфиса Чехова во время эфира передачи «Злые языки» рассказала, что у нее ранее был конфликт с шоуменом и актером Дмитрием Нагиевым. По словам ведущей, однажды во время интервью для одного известного издания она имела неосторожность допустить резкое высказывание о Дмитрие Нагиеве. В результате этого, артист затаил на нее обиду.

«Однажды я огребла от Димы Нагиева за то, что я как-то не так высказалась в его адрес», — призналась Анфиса.

Через некоторое время артистам предстояла совместная работа на корпоративе. Именно тогда Дмитрий и отмстил Чеховой. На сцене он высмеял лишний вес ведущей. По итогу Чехова ушла после мероприятия в плохом настроении.

Прощение у Чеховой за свое поведение Нагиев попросил спустя несколько лет на съемках передачи «Две звезды». По словам ведущей, они примерились и в итоге наладили нормальные отношения, которые можно назвать не только рабочими, но и дружескими. Теперь, по словам Анфисы Чеховой, между ними с Нагиевым нет никаких противоречий.