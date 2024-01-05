Сооснователь «Ласкового мая» и продюсер Андрей Разин заявил, что проблемы у певицы Лолиты Милявской появились совсем не из-за «голой» вечеринки. Все дело в проклятии, которое Разин «наслал» на всех звезд, которые пели на концерте памяти Юрия Шатунова.

Продюсер высказался в том духе, что Лолита оскорбила его публично, и поэтому первой пала жертвой проклятий. В то же время Дима Билан, который посещал «голую» вечеринку, но не был на концерте в честь Шатунова, «спасся» от проблем.

«Я рад за Диму Билана, потому что, будучи директором Ставропольской краевой филармонии, именно я дал ему первое место на «Утренней звезде» Ставрополья и путевку в жизнь», – заявил Разин.

Напомним, что мероприятие Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor спровоцировало общественное осуждение, а Лолита Милявская с Филиппом Киркоровым были вырезаны из всех новогодних шоу. Кроме того, концерты певицы в некоторых городах страны пришлось отменять.