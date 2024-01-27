Звезда глянцевых журналов Playboy, Maxim и прочих Масуйми Макс была найден мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Модель умерла на 47-м году жизни, сообщил издание TMZ.

Причина ее смерти на данный момент не установлена. Известно лишь, что полиция проводит тщательное расследование для подтверждения отсутствия криминала.

Макс имела корейские и немецкие корни. Родилась она в американском штате Анканзас, но длительное время жила на Филиппинах и в Корее. В Соединенных Штатах некоторое время проживала в Далласе, после чего переехала в Лос-Анджелес.

В 1990 году начала карьеру актрисы и снялась в более 30 фильмах. Среди них «Фактор страха», «Токсичный мститель-4», «Три икса-2» и множество других.