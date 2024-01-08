Американка в одиночку строит бетонный бункер под своим домом

В реальном мире 37-летняя Кала работает программистом, она достаточно успешна, чтобы владеть просторным двухэтажным домом (см. фото) на тупиковой улочке на севере штата Вирджиния. А вот в соцсетях она известна как «девушка из туннеля», пишет The Washington Post, которая с осени 2022-го регулярно публикует видеоролики о своей одиночной попытке построить укрытие от штормов под своим домом.

Ее видео – очень популярные, имеющие по 7,7 миллионов просмотров в тикток-аккаунте – в конце концов побудили власти города Херндон (округ Фэрфакс) остановить ее проект после того, как домовладелица по соседству выразила обеспокоенность шуткой, отпущенной Калой в одном своем ролике, мол, динамит позволит ей работать быстрее.

«Я всегда вижу огромные кучи земли, вывозимые с ее участка в таком объеме, что ей приходится нанимать самосвалы для этого», – написала соседка чиновникам г. Херндон в своей жалобе в начале декабря 2023-го, отметив, что она только сейчас поняла, что именно происходит под соседним домом, когда знакомый скинул ей ссылки на некоторые из видеороликов Калы.

Представители мэрии Херндона отметили в своем заявлении, что после получения жалобы они вмешались и приостановили работы до той поры, пока не будут уверены, что конструкция бункера безопасна и соответствует строительным нормам Вирджинии. Чиновники добавили, что для строительства под домом убежища от штормов требуется специальное разрешение.

Собственный бункер

Владелица дома (на изображении) и строящегося подземного убежища согласилась дать интервью для «Вашингтон пост» при условии, что ее будут называть только псевдонимом «Кала» – она использует его в соцсетях – из-за опасений за свою безопасность. Она отказалась комментировать действия города, выразив обеспокоенность тем, что дополнительная огласка поставит под угрозу ее способность продолжать почти завершенный проект.

Женщина рассказала, что, среди прочего, она проломила стену подвала в доме, чтобы устроить вход в туннель, откапывала грунт и камни, удаляла их при помощи импровизированного лифта, приваривала опорные конструкции в тоннеле, откачивала грунтовые воды, накапливающиеся в ее подземелье, и облицовывала конструкцию при помощи цемента.

«Я не ожидала, что у моего проекта будет такое огромное количество поклонников», – заявила 37-летняя Кала о своих видеороликах в TikTok, которые обычно охватывают более тонкие инженерные аспекты ее строительства. По ее словам, она не является инженером-строителем по образованию, но сама научилась выполнять все работы, полагаясь на ютуб-видео и специальную литературу.

Она рассказала, что начала вести съемку своей работы и публиковать видео в интернете, чтобы задокументировать свой проект, которым она страстно мечтала заняться сразу после покупки дома в 2010 году.

Кала сообщила, что ранее уже провела другие крупные улучшения дома, включая работы над пристройкой к дому для новой кухни, рабочим пространством на втором этаже, а также над подвалом, но изначально и не думала делиться подробностями этого в соцсетях, пока не заметил другие DIY-проекты, размещаемые в интернете.

Реакция комментаторов

На фоне прочих видеороликов по строительству проект Калы (выше – скриншоты из ее первых видео) стал вирусным: поклонники заполонили ее посты комментариями со смайликами-сердечками, вопросами о законности проекта или попытками пошутить.

«К чему ты готовишься? Мне тоже нужно готовиться? Что тебе известно!?», – написал один комментатор.

У одних ее зрителей почему-то сложилось впечатление, что женщина роет шахту. Другие предположили, что она прокладывает туннель под владениями своих соседей с какой-то неизвестной, но гнусной целью.

Однако большинство комментаторов задается вариантами одного и того же вопроса: «Зачем?».

В своем первом видеоролике Кала объяснила, что строительство собственного убежища от штормов – просто «то, чем я хотела заняться», одновременно подшучивая над собой, что размещает «глупый проект!» и рассказывает, как она будет его осуществлять.

«Этот бункер будет чрезвычайно дорогим и с нулевой окупаемостью инвестиций», – сообщает она все в том же видео.

Спустя месяцы от начала работ над подземным убежищем Кала начала обыгрывать некоторые несчастные случаи, такие как кратковременный пожар в туннеле, случившийся во время сварочных работ, или едва не ударивший ее крупный камень, неожиданно свалившийся сверху, когда женщина расчищала очередной участок тоннеля.

После того, как официальные лица г. Херндон посетили ее строительство, Кала опубликовал видео с реконструкцией обмена сообщениями под заголовком «Прекратите!», в котором актер, изображающий городского чиновника, говорил с грубым акцентом Среднего Запада.

Ее возросшая популярность породила подкатегорию постов в соцсетях, посвященных ее восхвалению или критике, что вызвало еще больше споров о «девушке из туннеля».

«Это касается не только вас, это также влияет на всех вокруг вас», – отметила ютубер с английским акцентом, обращаясь к Кале после того, как последняя прокомментировала спор о том, было ли известно о строительстве убежища ее соседям в Херндоне, в основном являющимся латиноамериканцами.

Из-за повышенного внимания Кала прекратила писать ответы в обсуждениях в своим видео. Но комментарии продолжили поступать.

«Калу необходимо защитить любой ценой! Она нужна нам, чтобы закончить свой проект, раз уж мы все потратили столько времени на это! Удачи, Кала!», – написал один комментатор.

«Да, пусть продолжает, пока не дороется до твоего дома, уууу», – ответил ему другой.