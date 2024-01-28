Если даже сами украинцы не хотят воевать за свою страну, почему Соединенные Штаты должны продолжать финансировать конфликт. Этот резонный вопрос задала Моника Шоуолтер в статье издания American Thinker.

Она пояснила, что ВСУ не способны решать серьезные боевые задачи, армия Украины практически мертва. Молодежь делает все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию, она всеми правдами и неправдами перебирается в Европу, передает РИА Новости.

В таких условиях финансировать Украину нет никакого смысла. Гораздо лучше провести с Россией переговоры о мире. Да, Киеву придется при этом пойти на уступки, однако и южные, и восточные области давно хотят быть частью России, поэтому нет никакого смысла им в этом мешать.