Если даже сами украинцы не хотят воевать за свою страну, почему Соединенные Штаты должны продолжать финансировать конфликт. Этот резонный вопрос задала Моника Шоуолтер в статье издания American Thinker.
Она пояснила, что ВСУ не способны решать серьезные боевые задачи, армия Украины практически мертва. Молодежь делает все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию, она всеми правдами и неправдами перебирается в Европу, передает РИА Новости.
В таких условиях финансировать Украину нет никакого смысла. Гораздо лучше провести с Россией переговоры о мире. Да, Киеву придется при этом пойти на уступки, однако и южные, и восточные области давно хотят быть частью России, поэтому нет никакого смысла им в этом мешать.
«Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты», – написала также Шоуолтер, припомнив эпизод с умершим в украинской тюрьме американским журналистом.