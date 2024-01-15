Певец Алексей Глызин в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о ссорах с супругой, в которой прожил в браке уже 30 лет.

Он отметил, что счастлив в браке, но его жена Сания в один момент даже решила подать заявление о разводе в ЗАГС. Также певец признался, что жизнь со спортсменкой не всегда была сладкой.

Сама Сания, которую Лера Кудрявцева пригласила в студию, рассказала, что ссорится с мужем нечасто. Он хоть и вспыльчивый, но быстро отходит. Поэтому серьезных скандалов не бывает вообще, а ссоры иногда возникают, когда супруги друг друга не слышат.

Также Сания Глызина сообщила, что действительно подавала на развод, так как супруг утомил ее своим творчеством.

Певец познакомился со своей второй женой Санией, когда ей было 16 лет. До этого он уже развелся с первой супругой. В 1992 году они поженились.