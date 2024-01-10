Бывшая звезда КВН, комик и певец Александр Ревва не появился в новогоднем эфире «Песни года». «Комсомольская правда» пишет, что пока причина неизвестна, однако есть мнение, что исполнителю объявили бойкот на российском ТВ.

Активист Виталий Бородин напомнил, что Ревва выступил с осуждением специальной военной операции и уехал из России после ее начала.

«Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать», — цитирует Бородина kp.ru.

Ревва действительно перестал выходить на связь с поклонниками и проявлять активность на ТВ после начала СВО. После того как пошли слухи о его переезде в Испанию, комик вновь начал организовывать концерты и бывать на светских мероприятиях в столице.