На телеканале ТНТ в субботу 13 января, когда вся страна будет отмечать старый Новый год, выйдет в эфир новый сезон мистического шоу «Битва экстрасенсов». Членами жюри станут два участника прошлых сезонов – экстрасенсы Виктория Райдос и Александр Шепс, а также иллюзионист Илья Ларионов и актриса из Волгограда Вера Сотникова. Ведущим шоу останется бессменный Марат Башаров.

В новом сезоне мистического шоу под названием «Экстрасенсы. Реванш» за победу будут сражаться участники прошлых программ, которые не смогли одержать победу. В этот раз им предстоит разгадать загадочные и мистические истории десяти незнакомцев. При этом победитель телешоу автоматически станет участником нового сезона классической «Битвы экстрасенсов».