Звезда комедийно-драматического сериала «Секс в большом городе», актриса Сара Джессика Паркер, похвасталась идеальной фигурой, появившись на гала-ужине Plaza Suite в ярком платье из сверкающих пайеток. Поклонники артистки начали активно обсуждать в Сети, как сильно она похудела и даже помолодела.

Примечательно, что весной этого года актрисе должно исполниться 59 лет, однако ее фигуре могут позавидовать звезды намного моложе. Появившись на гала-ужине в облегающем фигуру элегантном платье из пайеток, Сара Джессика Паркер собрала огромное количество восхищенных взглядов. При этом актриса подчеркнула свою тонкую талию ярким аксессуаром – поясом из сверкающих пайеток.

В одном из интервью актриса призналась, что ее талия с возрастом практически не изменилась и до сих пор не превышает 60 сантиметров. Стоит отметить, что Сара Джессика Паркер всегда появляется на публичных мероприятиях в нарядах, подчеркивающих ее стройную фигуру. На мероприятия с красной дорожкой она обычно выбирает наряды с корсетом и пышными юбками.