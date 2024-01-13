В 2022 году актриса Анна Кузина, получившая известность после сериала «Универ. Новая общага», выступила с осуждением специальной военной операции. Кроме того, она заявила, что украинские ВС «герои», так как якобы спасают гражданское население.

Портал NEWS.ru выяснил, что в настоящий момент 43-летняя актриса из коллег по «Универу» общается только с Араартом Кещяном. С остальными она не контактирует. Кроме того, Кузина не делится в социальных сетях подробностями своей личной жизни, поэтому информацию о ней приходится черпать из открытых источников в Сети.

Известно, что в 2017 году актриса родила сына, сейчас она по-прежнему замужем. Кузина снималась в «Универе. 10 лет спустя» в 2021 году, но вот в новой части ее среди участников проекта нет.

В соцсетях актриса лишь отчитывается о своей помощи ВС Украины, не говоря ни слова ни о личной жизни, ни о каких-либо творческих планах.