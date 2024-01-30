Актриса Дарья Мороз, активно продвигающая свой режиссерский дебют «Секс. До и после», в беседе со Светланой Бондарчук призналась, о чем думает во время постельных сцен.

Актриса сообщила, что во время интимных сцен у нее никогда не возникает романтических мыслей и желания. По той же причине у ее партнеров по постельным сценам никогда ничего «не шевелилось». Профессиональный актер во время съемки беспокоится о миллиарде мелочей – свете, звуке, интонациях, движениях, но никто не вспоминает про романтику и влечение.

Мороз призналась, что откровенные сцены в ее режиссерской картине стали последними, в которых актриса обнажилась. Она специально добавила в сценарий несколько эпизодов погорячее, чтобы обнажиться в кадре в последний раз и поставить на этом точку. Мороз напомнила, что она относится в тем немногим актрисам, которые готовы к откровенным съемкам из-за убеждения, что тело актера – это его инструмент.