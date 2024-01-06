Актриса Анна Синякина, которая стала невероятно популярной после роли Кати в картине «Ворошиловский стрелок», продолжила актерскую карьеру. Она сыграла более 25 ролей и, как отмечают поклонники, практически не изменилась с 1999 года, когда на экраны вышел прославивший ее фильм.

По сюжету «Ворошиловского стрелка», юную Катю, которая живет с дедушкой, заманили к себе в квартиру трое соседей. Они надругались над девушкой, а отец одного из них, будучи большим милицейским начальником, попытался замять преступление.

Восстановил справедливость дедушка Кати, роль которого блистательно исполнил актер Михаил Ульянов.

Сейчас актриса продолжает активно сниматься. Только в 2023 году она была задействована в двух проектах – «Кеша должен умереть» и «Территория-2». Также на 2024 год запланирована премьера фильма «Безбашенная».

Поклонники с удовольствием смотрят каждую работу девушки, а также отмечают, что хотя с момента выхода на экраны «Ворошиловского стрелка» прошло 25 лет, актриса остается все также же красивой, стройной и свежей.