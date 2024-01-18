Актер Анатолий Руденко, который попался полиции с наркотическим веществом мефедроном, может оказаться в местах не столь отдаленных на срок до 3 лет. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Авторы отметили, что 41-летний артист, известный по сериалу «Две судьбы» и фильму «Тригер», улыбался во время задержания и чувствовал себя расслаблено. Пакеты с 0,57 грамма мефедрона находился у него в трусах – актер приклеил его с помощью клейкой ленты к телу.

Сам Руденко заявил, что нашел пакетик на улице и подумал, что это ядовитое вещество, которое разбрасывают на улицах догхантеры. Поэтому он хотел его выбросить.

Сейчас следователи допрашивают Руденко. Решение о возбуждении в отношении актера уголовного дела за хранение наркотиков без цели продажи пока не принято. За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы до 3 лет. Впрочем, если правоохранители получат информацию о причастности артиста к подобным преступлениям ранее, то срок может увеличиться до 10 лет.