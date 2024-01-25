Уехавший из России актер Артур Смольянинов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иноагентом) в беседе с популярными пранкерами Вованом и Лексусом заявил о готовности тайно выступать на фронте перед солдатами ВСУ, а также сотрудничать с украинскими властями ради предоставления ему и членам его семьи гражданства.

Российские пранкеры беседовали со Смольяниновым, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. При этом в беседе с пранкерами российский актер раскритиковал позицию своих бывших коллег касательно СВО. По его словам, известный режиссер и актер Федор Бондарчук «молчит ради денег», а у Владимира Машкова просто «возрастной психоз».